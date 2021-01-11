اليمن

قبل إنقضاء المدة..!


 

 ✍️عبدالجبار الغراب ||

 

هكذا هي الحياة تمضي علينا سريعا بلا شعور,وكأننا فيها غرباء, فلا ندري الا وقد رحل علينا عزيز, وبصورة غير متوقعه وسريعة وبمكان وعمر معين كبير كان او صغير

(ولكل أمه أجل فإذا جاء أجلهم لايستأخرون ساعة ولا يستقدمون)  لترجع بنا الذاكرة قليلا لعل  فيها من الأعمال ما قد يجعل منها منال ورضا لطاعه العزيز المنان, ولعل في ذلك اصلاح وهدايه لقادم الأيام لنرجع لله ونتقرب إليه ,    ليكون للتساؤل حقه في الطرح والتقديم لانتظار إجابته وتدوينها لتحفظ في سجل لوضعه دليل يكون ساند ومعين او يكون محبط ولئيم لمقابلة رب العالمين, وانته يا ابن ادم لا تدري لعلك الميت انته غدا(وما تدري نفس ماذا تكسب غدا ولا تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير)

 ماذا قدمنا لأنفسنا لنقابل به الله سبحانه وتعالى اذا ما كان للموت ساعته الحتمية لنزع الروح بعلمه الله ودون سابق إنذار ولموت المفاجأة سرعته في دخول الدار, هنا تكمن المحاسبه قبل فوات الأوان ولمراجعه الصفحات وعدها لبلغ المراد وترتيبها كاسلاح أمان واستقرار اذا ما حان انقضاء المدة للعمر وفي اي وقت او مكان او سن او زمان, والانتباه وأعاده النظر في الأعمال السلبية تعطينا العزيمة والإصرار لنتمكن من أعادة الاخطاء وتصحيحها.

هنا يعترينا التطلع الى خفايا الأقدار المكتوبة بأوامر العلى القدير من اجل الاستعداد لها بكل مسبباتها المرسلة وبمختلف الأسباب لانقضاء الأيام ونهاية الأعمار, وعلى هذا المنوال من الضروري يكون الحال وفي كل الحالات والأفعال التى يكون لها ذكرى لاستعادة ما قمنا بها من اعمال لا ترتقي ولا توافق القبول الى ما أمرنا الله عليه بالقيام, وما الغرض من وجودنا على هذه الدنيا.

محاسبة النفس وتنقيتها وتصفيتها فلو امتاكنا تلك القدرة على المراجعه والمحاسبة هنا كان الفوز والنجاح قبل ان تحاسب من قبل رب العالمين, وهنالك عوامل تخضع في أغلبها لد العديد من الناس عند حدوث حدث مؤلم كوفاة صديق او قريب كان يتمتع بصحه جيده وراحه وسعادة دائمه ,فكانت لوفاة الصديق والقريب وبصورة مفاجئة إرجاع للعبره ولتذكر الموعظه حقها في اصلاح الأعمال والمبادرة الى تقديم الخير والابتعاد عن فعل الشر, وهنا المفروض أننا نقوم بالمراجعه والتعود على المحاسبه المستمرة لأنفسنا وليس الانتظار لحدوث فعل صادم فيك للتذكر الحساب بصوره وقتيه وسرعان ما تزول بسبب نسيانك للحدث وهذا ما هو بالفعل حاصل وموجود.

الرحمة والخلود للشهداء الأبرار- والصالحين الاخيار' وموتى المسلمين أجمعين.

ـــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قبل إنقضاء المدة..!
مساعِ ومحاولات كويتية جديدة..لإستئناف المفاوضات اليمنية!!
وَنُرِيدُ أَن نَمُنّ..!
الحوثيون يعلنون إسقاطهم طائرة تجسس تابعة لسلاح الجو السعودي
اليمن/ إحصائية 2020 إجرام تعدى الحدود
اليمن/ هكذا هي الأحداث ضمن مخططات الأمريكان!!
اليمن/ السهل الممتنع في خطابات السيد القائد ابوجبريل
الانتصارات والمتغيرات والمعادلات..إنجازات للجيش اليمني واللجان!!
الشهيدان سليماني والمهندس والإرتقاء نحو سموات العلا
2020اليمن/  عام النصر والتمكين
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.98
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 403.23
ريال سعودي 392.16
ليرة سورية 2.86
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.87
التعليقات
زيد مغير : مصطفى مشتت الغريباوي بدون أي استحياء منح منصب وزير الدفاع لشخص بعثي نتن له اخوين داعشيين ومنصب ...
الموضوع :
عضو بالامن النيابية يرد على مستشار الكاظمي بشأن سليماني ويطالب باقالته فورا
مازن عبد الغني محمد مهدي : نسال الله عز وجل ان يحفظ السيد حسن نصر الله و يحفظ الشعب اللبناني الشقيق ويحفظ الشعب ...
الموضوع :
سماحة السيد حسن نصر الله: لا يمكن للعراقيين أن يساووا بين من أرسل إليهم الانتحاريين ومن ساعدهم
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد وال محمد وعجل فرجهم الشريف ونسالك يالله يا عظيم يا ذو الفضل العظيم ...
الموضوع :
40 مطلوباً من 6 دول متورطون باغتيال سليماني والمهندس
سليم الياسري : كان مثالا للمجاهد الحقيقي. متواضع الى درجة كبيرة فلم يهتم بالمظاهر لم يترك خلفه الا ملابسه التي ...
الموضوع :
بطل من اهوار العراق
Jack chakee : اويلي شكد مظلوم الرجال العراقي ويموت على جهاله مو واحدكم يرشي القاضي علمود لا ينطيها نفقة لو ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
البزوني : القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة سوف تبقى دماء الشهداء السعداء الحاج قاسم سليماني وابو مهدي ...
الموضوع :
أول تعليق أميركي على إمكانية محاكمة ترامب بجريمة المطار الغادرة الجبانة
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد واله الاطهار والعن الدئم على الظالم البعثي الجديد محمد إبن سلمان لا تستغرب ...
الموضوع :
رسالة إلى خليفة الحجاج بن يوسف الثقفي؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد واله الاطهار وارحم وتغمد برحمتك الشيخ الجليل خادم ال البيت الشيخ محمد تقي ...
الموضوع :
وفاة آية الله العظمى محمد تقي مصباح الازدي
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسام على افضل الخلق والمرسلين رسولنا ابو القاسم محمد واله الاطهار ...
الموضوع :
ردا على مقالة علي الكاش[1] [إكذوبة قول غاندي "تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فانتصر"] [2] في موقع كتابات
ابو حسنين : حيل وياكم يالغمان والغبران والمعدان هذا ماحصلت عليه من اعمالكم بتخريب مدنكم وتعطيل مدارسكم وحسدكم وحقدكم بعظكم ...
الموضوع :
بالفيديو .... جريمة جديدة وفضيحة كبرى تقترفها حكومة الكاظمي بحق ابناء الوسط والجنوب
فيسبوك