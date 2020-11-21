اليمن

نهاية منصور هادي في اليمن، آخر أنفاس السعودية


العالم – الخبر واعرابه

الخبر : أخيرا وبعد عدة اسابيع من القتال العنيف والكر والفر ، فقد مرتزقة الرئيس اليمني الهارب عبد ربه منصور هادي آخر آمالهم بالحفاظ على "مأرب" من خلال تراجعهم امام المجاهدين اليمنيين وتسليمهم لمعسكر "ماس" الاستراتيجي .

الاعراب :

-مع الاستيلاء على معسكر "ماس" لم يعد يفصل الجيش واللجان الشعبية اليمنية سوى مسافة ضئيلة لتحرير منطقة "مأرب" الاستراتيجية والغنية. وبتحرير "ماس" ليس فقط تم كسر قفل تحرير مأرب بل انهارت اهم قاعدة لمرتزقة منصور هادي في كل اليمن .

فبعد سقوط ماس لم تعد هناك اراض يسيطر عليها مرتزقة هادي سوى بعض المناطق في المهرة وحضر موت .

وقبل هذا كان قد تم حسم العلاقات بين هادي والاخوان في تعز وتبين قبل ذلك ايضا مدى الخلافات القائمة بينهم وبين سائر الاخوان في كافة انحاء اليمن .

-قريبا تحل الكرى السنوية لاتفاق "الرياض 2" الذي كان من المقرر له ان ينهي الخلافات بين الجنوبيين المدعومين اماراتيا وعناصر منصور هادي المدعومين سعوديا ، ويؤدي بالتالي إلى ارساء السلام بينهما . وفي حين كان يقال بان فشل هذا الاتفاق يعني نهاية هادي سياسيا الا انه وبتحرير "ماس" يمكن القول رسميا بان هادي هزم ميدانيا بل وانتهى نهائيا في اليمن .

- فتح وتمهيد الطريق امام دخول انصار الله الى مارب ، وقبل ذلك سيطرة اليمنيين على "الدريهمي" وانهاء الحصار المفروض على هذه المدينة منذ عدة سنين والقريبة من الحديدة ، جميعها في الواقع تبشر بمستقبل مشرق سنرى فيه ولي العهد السعودي يحضر لتقبيل ايدي اليمنيين .

-مواقف وتصريحت عناصر ومرتزقة هادي خلال الايام الاخيرة تكشف عن مدى الياس الذي يعتري هؤلاء وعجزهم في الحفاظ على مأرب ، وهذا ما يمكن رؤيته بوضوح في الفيديوهات التي يتم تداولها على نطاق واسع وتظهر خروج الارتال العسكرية والمعدات من مأرب ، هذا في حين وسائل اعلام سلمانكو تحاول الايحاء بان هذه العملية هي مجرد اعادة تموضع .

- بناءا على ما جرى بالأمس وتحرير "ماس" يبدو ان آخر ذرائع الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب لدعم حكومة سلمان في حربها ضد اليمن ايضا ، فقد جدوائيتها . ترامب مصر على ادراج حركة انصار اللله في قائمة الارهاب المزعومة لبلاده خلال هذا الايام .

- تحرير "ماس" يعني تحرير "مأرب" ما يعني ان حركة انصار الله ستشارك في اي مفاوضات مستقبلية وهي تحظى باليد العيا فيها .

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