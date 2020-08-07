اليمن

اليمن/ تنمر العدوان والمرتزقة يختفي بساحات القتال 


  .............................................   هاشم علوي ٢٠٢٠/٨/٧م ............................................. مازالت اعمال دول العدوان وادواتها من المرتزقة المحليين المخزية والعارية عن ثوب الانسانية في حق المدنيين والاسرى اليمنيين مستمرة  فما ارتكبته طائرات العدوان السعوصهيوامريكي امس  في حق المواطنين المدنيين من البدو الرحل بمنطقة المعاطرة  بمديرية خب والشعف محافظة الجوف جريمة حرب ضد الانسانية ممن لم يعد لديهم ذرة انسانية. طائرات الحقدتلك استهدفت  ثلاث اسر بريئة جرمها الوحيد ان افرادها  يتزاورون بمناسبة عيد الاضحى في منطقة نائية في صحراء الجوف بعيدين عن جبهات القتال نتج عنها استشهاد مايزيد عن 9 مواطنين واصابة 12 معظمهم من النساء والاطفال. جريمة تظهر حقددول العدوان وادواتها تجاه المدنيين شغفا وشبقا وشهوة للقتل وسفك الدم الحرام للآمنين المدنيين وبلذة العهر يستمرتحليق طيران الحقدبالتحليق لمنع المسعفين من انقاذ المصابين وجمع اشلاء الشهداء فأي قبح هذا واي انحلال اخلاقي يسقط فيه هؤلاء المنحطين في وحل الاجرام. مثل هذه الافعال الحقيرة تأتي في ظل تواطؤ ومشاركة اممية مدفوعة الاجر مقدما تصفية لحساب مبعوث امم العار الذي يطوي ايامه الاخيرة كمبعوث خان الحياد وخان القوانين الاعراف الدولية وخان  نزاهة الوسيط بالمال  المدنس الذي لطخ به وباعماله وصمته وجه الامم المتحدة العاري  عن ماء الوجه واظهرقبح الارتزاق الدولي. المرتزقة المحليين الاكثر انحطاطا لايختلفون عن اسيادهم فكلاهم في خندق الاجرام البشع فليس غريبا تكرار استمراء وتلذذ ادوات الادوات بتعذيب الاسرى داخل سجون مدينة مأرب وما ارتكبته ادوات الارتزاق بحق الاسير الجحدري من جريمة تعذيب حتى الموت لاتختلف عن جرائم اسيادهم وتكرار مثل هذه الفضائع الغير انسانية تؤكد ان القيم والاخلاق قد ماتت واضمحلت لدى اذيال واحذية دول العدوان الذين لم يبق لهم اي خصلة تشير الى بقية رجولة يعززها ذلك العهر الاممي اللائذ بالصمت ستارا لاخفاء عورات لايمكن الا  ان تفضح المجرم  ومن يقف  خلفه  ومن يتستر عليه.  الوقاحة لدى  قيادات  المرتزقة في مأرب  وصلت الى حد الاتصال باهالي الاسرى وتهديدهم بان ابنائهم سيذبحون ويصلون اليهم جثث هامدة في اساليب ابتزاز وارهاب فاضحة  ومفضوحة تنبئ ن حقارة المرتزق واسياده وانحراف سلوكه العدواني الحقير. تنمرالعدوان والمرتزقةعلى المدنيين والاسرى تختفي بساحات القتال ومواجهة رجال الرجال بالميدان وماترتكبه دول العدوان وادواتها من جرائم تعجل بزوالهم والجيش واللجان الشعبية  كفيلون بتأديبهم جميعاً دولا ومرتزقة ولن يجدوا عندها سحابا تظلهم او ارضا تقلهم. وسيرى الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. ................. اليمن تنتصر ................ العدوان يحتضر ................ الحصارينكسر   الله اكبر   الموت لامريكا الموت لاسرائيل اللعنة على اليهود النصر للاسلام
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