اليمن‬: تشديد الحصار ومنع الوقود لن يجدي فالخيارات مفتوحة 

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هاشم علوي|| ........................................... تشديد الحصار الظالم على الشعب اليمني يزداد يوما بعد يوم ومعاناة اليمنيين تتراكم مع استمرار دول العدوان السعوصهيوامريكي بمنع دخول المشتقات انفطية الى ميناء الحديدة. معاناة واعباء تصاعدية يعيشها المواطن اليمني في مختلف القطاعات الخدمية تهدد بكارثة انسانية نتيجة تلكالاعمال الاجرامية. العالم صامت يتفرج والامم المتحدة تتماهى مع دول العدوان بل وصلت الوقاحة الى ان تصطف بصف تحالف العدوان وتتبنى سياسته التجويعية. والشعب اليمني سلاحه وبشر الصابرين وعتاده ومارميت اذ رميت ولكن الله رمى ودرعه الايمان بعدالة قضيته وحباله ممدودة الى من بيده مقاليد الامور محتسب ومتوكل على الله القائل لن يضروكم إلا اذى و صبره الاستراتيجي خيار اربك دول العدوان وخياراته مفتوحة الابواب على مصراعيها وطريقه مشرع بالنصر المؤزر. وكلما امعنت دول العدوان في ظلمها وتجبرهاواستكبارها كلما تولدت قناعات ان العدو زائل ومهزوم ومنكسر وتمرغ انوفه بالوحل فلايستقوي على الشعب اليمني فلديه من الخيارات المزلزلة مالم تكن بالحسبان. فالشعب اليمني المظلوم قد فوض القيادة الثورية والسياسية والعسكرية بالرد المناسب بالمكان والزمان المناسبين وبالاسلوب المناسب الذي يوقف العدوان ويرفع الحصار ويعيد الامور الى نصابها لان اليمن اليوم غير يمن الامس وثقة الشعب اليمني بالله وبالنصر قوية وبحكمة القيادة الثورية والسياسة والعسكرية التي تعي قذارة العدو واهدافه واساليبه ووسائله وتدرك مدى صبر وتحمل الشعب اليمني المعاناة لاجل الحياة بعزة وكرامة وسيادة واستقلال. فمايمتلكه الشعب اليمني من خيارات ليست خافية على العدو فهو ايضا يدرك ماوصلت اليه اليمن من قوة عسكرية وقوة ارادة وعزيمة ورغبة جامحة لانتزاع النصر المذل للعدو واعوانه ومن تحالف معه وسيجر اذيال الهزيمة عن قريب وكلما امعن في عدوانه العسكري وقتل المدنيين وشدد الحصار كلما اقتربت الزلزلة الكبرى التي لن تبقي ولن تذر وعندها لن ينفع المعتدي عظ الانامل فالعار والخزي والهزيمة ستلاحقه الى كل واد يهيم فيه وسيتوج الشعب اليمني بالنصر والفخر والاعتزاز وعاقبة الصبر النصر الذي لايرى غيره فخيار الشعب اليمني ننتصر او ننتصر. فالخيارات مفتوحة مهما تلذذت دول العدوان بمعاناة الشعب اليمني ومهما مارست من اساليب غير انسانية وغير اخلاقية فخيارات الشعب مفتوحة وبنك الاهداف يتوسع كماوكيفا.ولن يجدي منع دخول الوقود ولن يوصل الى ماتريد قوى الطاغوت واذيالها فشعب هيهات مناالذلة لاخوف عليه... والعاقبة للمتقين ....................... اليمن تنتصر .................... العدوان يحتضر ................... الحصار ينكسر ................ الخيارات مفتوحة الله اكبر الموت لامريكا الموت لاسرائيل اللعنة على اليهود النصر للاسلام