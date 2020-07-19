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براءة الجمل لم يتغير من الزمن والمكان قط هذاك الزمن المنصرم وهذا الزمن الحال ،ولو نعي وتفهم جيدًا لرأينا الدرب والنهج واحد ، ولهذا مارأينا من فتدوى الهاربين لأرآينا تفاخرًا بقتل العظماء من أهل البيت عليهم السلام درب معاوية ويزيد لازال جاري في قتلة الأطفال والنساء ، فتوى صعتر الساذج هي متصله بالظالمين من تحكموا على أمر المسلمين وهم ظالمين مستبدين ! وهنا لمحة مقارنة "بهشام بن عبدالملك " :( حينما آانذاك كان اليهودي جالس بجنبه وكان اليهودي يسب خير خلق لله محمد صلوات الله عليه وآله الطاهرين فدخل الإمام الأعظم زيد بن علي ورآى اليهودي يسب رسول رب العالمين فتمكن زيد عليه السلام بالغضب وقال ويحك ياكافر والله لوتمكنت لأخطفن روحك ؛ رد هشام قائلاً مه مه يازيد لاتؤذي جلسينا ) هنا نعي تمامًا أن الدرب نفس الدرب والتولي نفس التولي فهذا الشيخ الساذج الأحمق هو كأجدادة بظلم والقتل ولاداعي للتعليل لأن التاريخ له صفحات سوداء وكثيرة بل عميقة من هذؤلاء المجرمين ، لكن صفته بهذا الشيء الواضح "فاقد الشيء لايعطي" كيف يسمي نفسه عالم وهو لايعرف أيش دين الله وأيش في القرآن الكريم ؟! لكن صعتر كالأنعام بل هو أشد من الحيوان ! وكيف يأتي بفتوى ساذجة بعيدة عن هدى الله وهو بنفسه هارب في أحضان الدعارة من مملكة العهر ؟! شي أحمق ولايدخل في العقل ! ناهيلك عن الفتاوي المنصرمة التي جابت لنا وجع الرآس لكن الشيء الساذج حينما قال :أن من قتل الأطفال والنساء في الجوف هم الحوثيين ! لكن بكلامة هذا يدل على أن الخمور والحرام أجابت له الزهيمر المبيد يتكلم ولايعرف أيش ينطق ويحسب لنفسه شيخ وعالم ؟!عليك اللعنة دنيا وآخرة، الزمن تغير ياصعتر ليس نحن كما العصور الوله تخضع للظالمين لاوربي فقد حصحص الحق وكلامك هذا لم يؤثر فينا بل زادنا سخرية لك ولأمثالك لكن كلامك يدل على محطة أفلاس وأخضاع لأسيادك أو ألحاح لهم لأنهم الأن يهينوكم أشد الأهانه ! وكذلك أتيتت لتشهد وتروج للتحالف؟! كافي سخافه الأمر أصبح واضح ودماء الأبرياء سيأخذ هذا الشعب بثأر منك أنت وأسيادك وفتواك خليها لك ولأمثالك ..!