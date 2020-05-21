اليمن

مقارنة بين سلطة صنعاء وسلطة حكومة الفنادق..!  


✍حميد عبد القادر عنتر ||

 

سلطة صنعاء وشمال اليمن المحاصر شامخه شموخ الجبال الرواسي لانها تخوض معركة التحرر والاستقلال وتواجة كل طغاة العالم والمستكبرين والظالمين المتمثل بقوى الاستكبار حتى يتم نيل الحريه والاستقلال وطرد الغازي وافشال المشروع الامريكي

والجنوب المحتل يعاني من انقسام وتشظي

الانتقالي يتلقى توجيهاتة من الاماراتي

وحكومة الفنادق وشرعية الفار هادي تلقى توجيهاتها من السعودية والكل عبيد مع المحتل والغازي وقوى االعدوان ادوات وعبيد بيد الادارة الامريكية

من هو الذي يمثل الشعب اليمني والذي يستحق الثقة طبعا هو من تصدى للعدوان العالمي ويدافع عن سيادة واستقلال اليمن المتمثل بالقوى الوطنية والجيش واللجان الشعبية والشعب اليمني المحاصر الصامد صمود اسطوري

اعلان الانتقالي ادارة الجنوب وعدم الاعتراف يحكومة الفنادق هذا بالتوافق مع دول الاحتلال السعودي والاماراتي مشروع التقسيم والتجزئة

الاماراتي له عدن والسعودي له المهره وحضرموت والقرار بيد دول الاحتلال ودول الاحتلال بيد الادارة الامريكيه

سلطة صنعاء شامخه

كونها صاحبة مشروع

ومن خلال سلطة صنعاء سيتم التواصل مع شرفاء الجنوب واعلان عملية التحرر والكفاح المسلح بطرح المحتل والغازي والقبض على القيادات العميله المرتهنه للعدوان من اجل تمزيق وتدمير اليمن

هذا والعاقبه للمتقيين

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