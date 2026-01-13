دوري النجوم العراق: خمس مواجهات في انطلاق الجولة (12) هذا اليوم

تنطلق اليوم الثلاثاء منافسات الجولة (12) من دوري نجوم العراق بإقامة خمس مباريات في بغداد والمحافظات، إذ سيكون المتصدر أربيل على موعد جديد مع التألق حينما يواجه دهوك في ديربي الشمال.

كما يستضيف الشرطة صاحب المركز الثاني في ملعبه متحديه الموصل، الذي يقبع بالتسلسل الخامس عشر برصيد (12) نقطة . فيما لن تكون مهمة الجوية سهلة وهو يواجه أمانة بغداد المتحفز بعروضه المميزة في مبارياته الأخيرة.

ويقف الصقور بالمرتبة الثالثة وله (21) نقطة في حين يتواجد أمانة بغداد بالمركز الثاني عشر برصيد (16 )نقطة.

وفي مباراة أخرى يتطلع الزوراء إلى العودة إلى طريق الانتصارات، عندما يحل ضيفاً على ديالى في مواجهة محفوفة بالمخاطر بعد تعثر النوارس في الجولتين السابقتين بالتعادل أمام الغراف ونفط ميسان توالياً، وهو يمني النفس بتحقيق الفوز، بغية العودة إلى دائرة المنافسة على اللقب. من جانبه يسعى فريق الكرمة لاستعادة توازنه بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام الجوية، حين يلتقي فريق القاسم متذيل الترتيب بنقطة واحدة.