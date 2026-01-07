 منتخبنا الشبابي يواجه الإمارات ودياً

يخوض منتخبنا الشبابي لكرة القدم، في تمام الساعة الخامسة من عصر اليوم الأربعاء، مباراة ودية أمام نظيره الإماراتي ضمن معسكره التدريبي المقام في دولة الإمارات، وذلك في إطار تحضيراته الرامية إلى رفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

وكان المنتخب قد أجرى، يوم أمس، وحدة تدريبية استشفائية في مدينة العين، تحضيراً لملاقاة المنتخب الإماراتي في مباراتين وديتين. ويولي الجهاز الفني، بقيادة المدرب أحمد صلاح، أهمية كبيرة لهاتين المواجهتين، لما تمثلانه من فرصة مثالية لاختبار خطط اللعب المختلفة، وتقييم مستويات اللاعبين في مراكزهم، إلى جانب تعزيز الجوانب البدنية والفنية، فيما يسعى الجهاز الفني من خلال هذه التجارب الودية إلى الوصول للتشكيلة الأنسب التي يمكن الاعتماد عليها في المنافسات المقبلة، بما ينسجم مع أهداف المرحلة الإعدادية الحالية.