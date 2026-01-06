اتحاد كرة القدم: مشاركة المنتخب الأولمبي في بطولة آسيا تقتصر على الإعداد والتقييم

أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم أنه ينظر إلى مشاركة منتخبنا الأولمبي في بطولة آسيا تحت 23 عاماً التي ستقام في المملكة العربية السعودية بوصفها محطةَ إعدادٍ، وتقييم، تهدف إلى تجريب اللاعبين، ومنح الفرصة لاكتشاف الطاقات، وبناء قاعدةٍ متينةٍ للمرحلة المقبلة المهمة جداً وهي التأهل إلى أولمبياد لوس انجلوس، أكثر من كونها مشاركةً مشروطةً بلقب، حيث ذكر بيان، أن"هذا التوجهَ لا ينتقصُ أبداً من قدرة منتخبنا الأولمبي على تقديم أفضل المُستويات، والمنافسة بروحٍ عاليةٍ، وهويةٍ كرويةٍ معروفة، تعكس تاريخاً وحاضراً يؤكدان أن منتخباتنا تدخل أيَّ بطولةٍ بعقلية التطور، وبقلب البطل".

ويُذكر أن (19) لاعباً التحقوا بصُفوفِ المنتخبِ الأولمبيّ، من بينهم حارسا مرمى للمشاركة في هذه البطولة.