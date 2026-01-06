منتخبنا الأولمبي يغادر الى السعودية للمشاركة في كأس آسيا

غادرنا ،اليوم الثلاثاء، إلى العاصمةِ السعودية الرياض وفدُ منتخبنا الأولمبيّ للمُشاركةِ في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقرر انطلاقها اليوم الثلاثاء، حيث ذكر بيان مقتضب لاتحاد كرة القدم، أن "وفد منتخبنا الأولمبيّ غادر إلى العاصمةِ السعودية الرياض للمُشاركةِ في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقرر انطلاقها اليوم الثلاثاء"، يذكر أن منتخبنا الأولمبي سيلعب في المجموعةِ الرابعة إلى جانِب منتخبات الصين وتايلاند وأستراليا.



