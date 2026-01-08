الصفحة الرياضية

منتخبنا الأولمبي يبدأ اليوم مشواره الأسيوي بلقاء الصين


 

يبدأ منتخبنا الأولمبي لكرة القدم، اليوم الخميس، مشواره في بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً، بمواجهة نظيره الصيني على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في العاصمة السعودية الرياض، عند الساعة الخامسة مساءً، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة، التي تشهد أيضاً لقاء أستراليا وتايلند، حيث يدخل منتخبنا المباراة بطموح تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، من أجل تعزيز حظوظه في المنافسة على بطاقتي التأهل إلى الدور ربع النهائي، والمضي قدماً في البطولة بثقة.

ويعتبر الملاك التدريبي، بقيادة المدرب عماد محمد، هذه المشاركة فرصة مهمة للتحدي وإثبات الذات، إلى جانب كسب الخبرة التي ستكون حاسمة في الاستحقاقات المقبلة.

