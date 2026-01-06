الصفحة الرياضية

عماد محمد يستقيل من تدريب المنتخب الأولمبي بسبب التدخلات بعد كأس آسيا


 

 

كشف مدرب المنتخب العراقي الأولمبي، عماد محمد، اليوم الثلاثاء ( 6 كانون الثاني 2026 )، عن استقالته من منصبه بعد نهاية بطولة كأس آسيا، مشيراً إلى أن سبب قراره يعود إلى التدخلات في عمله.

وقال محمد عبر صفحته الشخصية،": "أعلن استقالتي من تدريب المنتخب الأولمبي بعد نهاية بطولة كأس آسيا، بسبب التدخلات في عملي".

يذكر أن استقالة محمد تأتي بعد فترة من الأداء المختلط للمنتخب في البطولة، وسط توقعات بأن يعقد اتحاد الكرة اجتماعاً قريباً لاختيار خليفة لتولي تدريب الفريق.

الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
