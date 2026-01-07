الصفحة الرياضية

عماد محمد يفسر للصحفيين سبب الوصول "المتأخر" إلى السعودية ويشكو من "التدخلات"


‏عقد مدربُ منتخبنا الأولمبيّ عماد محمد، اليوم الأربعاء، المؤتمرَ الصحفيَّ الخاصّ بافتتاحِ مبارياتِ منتخبنا في نهائياتِ كأسِ آسيا تحت 23 عاماً قبل مواجهةِ منتخبِ الصين يوم غدٍ الخميس.

‏ورد المدربُ عماد محمد على أسئلةِ الصحفيين التي ركزت عن أسبابِ تأخرِ وصولِ وفد المنتخبِ الأولمبيّ إلى العاصمةِ الرياض، قائلاً: "إن السببَ في تأخُّرِ المنتخبِ بالوصولِ إلى البطولةِ كان خارجاً عن إرادتنا؛ بسببِ تعذرِ التحاق اللاعبين في الموعدِ المُحددِ، لارتباطهم مع أنديتهم في الدوري المحلي، وكذلك امتناعُ بعض الأندية بتفريغِ اللاعبين في البطولةِ، مما أجبرنا على تغييرِ القائمةِ، وإضافة عددٍ من اللاعبين الذين كانوا خارجَ قائمة الـ 23"

وأضاف: "أشكرُ جميعَ الأندية التي تعاونت معنا، وأرسلت لاعبيها لتَمثيلِ المنتخبِ في هذه المهمةِ الوطنيّة".

وبيّن، إن "موضوعَ التدخلاتِ في عملي كان من قبل بعضِ الأنديةِ التي حاولت فرضَ بعض اللاعبين على المُنتخبِ بالرغم من عدمِ تواجدهم في القائمةِ النهائيّة التي تمَّ إرسالها إلى الاتحادِ الآسيويّ، في موقفٍ لا ينمُّ عن روحِ التعاونِ التي اعتدنا عليها سابقاً في المُنتخباتِ الوطنيّة".

وأشار محمد إلى إن "الاتحادَ ما زال يعملُ على تفريغِ والتحاقِ اللاعبين بوفدِ المنتخبِ خلال الساعات المُقبلةِ؛ لإكمالِ قائمةِ المنتخب بعد وصولنا إلى الرياض بـ 20 لاعباً فقط، خصوصاً أن أكثر من 14 لاعباً هم من مواليد 2005، ويحقُّ لهم المشاركةُ في البطولةِ المُقبلة المؤهلة إلى أولمبياد لوس انجلوس، والاستفادة منهم بشكلٍ كبيرٍ، واكتساب الخبرةِ المطلوبة في مثل هكذا بطولات".

