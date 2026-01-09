دوري النجوم: يستضيف الكرمة في أبرز مباريات اليوم

تجري اليوم الجمعة خمس مباريات لحساب الجولة (11) من منافسات دوري نجوم العراق للمحترفين للموسم الحالي (2025-2026) ، أبرزها لقاء الكرمة الوصيف أمام القوة الجوية، حيث يأمل فريق الكرمة بتحقيق نتيجة إيجابية من أجل تعزيز موقعه والبقاء قريباً من الصدارة، إلا أن طموحاته ستصطدم بإمكانات الجوية الساعي هو الآخر لحصد النقاط الثلاث، بغية انتزاع الوصافة ومزاحمة المتصدر، إذ تمكن الكرمة في المحطة العاشرة من اجتياز النجف بثنائية، وبات يمتلك (20) نقطة، بينما لدى الجوية (18) نقطة.

كما يتطلع الزوراء إلى استعادة نغمة الانتصارات بمواجهة نفط ميسان، وتعثر النوارس في مباراته الأخيرة بالتعادل أمام الغراف، ويقف حالياً بالتسلسل السادس برصيد (18)نقطة.

اما في بقية لقاءات اليوم سيلعب زاخو أمام أمانة بغداد، ودهوك والميناء، ويحل ديالى ضيفاً على النفط، على أن تختتم الجولة يوم غدٍ السبت، عندما يلعب الطلبة أمام الكهرباء، ويحط ُّ نوروز الرحال لملاقاة الغراف، بالوقت الذي يلعب فيه الكرخ مع النجف.