دوري نجوم العراق: مواجهتان مرتقبتان تفتتحان الجولة الـ11 هذا اليوم

تنطلق اليوم الخميس، منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري نجوم العراق لكرة القدم، بإقامة مواجهتين مهمتين، حيث يجمع اللقاء الأول مواجهة فريق القاسم مع حامل اللقب فريق الشرطة، عند الساعة الثالثة عصراً، على ملعب النجف الدولي، في مباراة يسعى فيها الطرفان لتعزيز موقعهما في جدول الترتيب.

وفي المباراة الثانية، يستضيف فريق الموصل على ملعب نادي دهوك الرياضي متصدر الدوري فريق أربيل، عند الساعة الخامسة والنصف مساءً، في مواجهة مرتقبة تتطلع خلالها الفرق إلى مواصلة النتائج الإيجابية مع تقدم منافسات الجولة.