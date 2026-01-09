كأس أمم أفريقيا: المغرب تلاقي الكاميرون في ربع النهائي

يحاول المنتخب المغربي بمواصلة انتصاراته عندما يواجه اليوم الجمعة نظيره الكاميروني لحساب ربع نهائي بطولة أمم افريقيا الجارية منافساتها في المغرب، فقد حقق المنتخب المغربي فوزًا صعباً على تنزانيا بهدف دون رد، ليحافظ على سلسلة إيجابية تهديفياً ،فيما يدخل منتخب الكاميرون المباراة منتشياً بفوزه في الجولة السابقة على جنوب إفريقيا بنتيجة 2-1، مواصلًا سلسلة تسجيله للأهداف للمباراة الرابعة على التوالي في البطولة.

فيما تشير المواجهات السابقة بين المنتخبين إلى أفضلية تاريخية للكاميرون، حيث التقيا في 13 مباراة، فاز الكاميرون في 6 مناسبات، مقابل فوزين فقط للمغرب، فيما انتهت باقي المباريات بالتعادل.

وبرغم المعطيات التاريخية، يدخل المنتخب المغربي اللقاء بمعنويات مرتفعة، خاصة بعد فوزه الكبير في آخر مواجهة جمعت المنتخبين بنتيجة 4-0، وهو ما يمنحه أفضلية معنوية، في ظل حضور مساندة قوية من جماهيره.

فيما سيلعب منتخب المغرب محروماً من خدمات لاعب الوسط عز الدين أوناحي والمدافع غانم سايس، بعد تعرضهما لإصابات ستحول دون مشاركتهما في اللقاء.

بالمقابل، تلقى منتخب الكاميرون ضربة مؤثرة، عقب إصابة لاعبي الوسط كارلوس باليبا، والمدافع يونغوا، خلال مباراة ثمن النهائي أمام جنوب أفريقيا، ما يجعل مشاركتهما أمام "أسود الأطلس" محل شك كبير، وسط ترجيحات باستبعادهما عن المباراة. وفي مباراة ثانية لحساب نفس الدور يلتقي منتخب مالي نظيره السنغالي في الساعة السابعة مساءً.