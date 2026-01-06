 إنطلاق منافسات بطولة آسيا تحت 23 عاماً في السعودية

تنطلق اليوم الثلاثاء منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما لكرة القدم 2026 في نسختها السابعة والتي تستضيفها مدينتا جدة والرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 6 إلى 24 شباط المقبل، إذ اكتمل عقد المنتخبات الـ16 بعد تأهل 15 منتخبا عبر التصفيات التي أقيمت في شهر أيلول الماضي، لتنضم إلى منتخب السعودية الذي تأهل تلقائيا باعتباره المستضيف.

وتتضمن البطولة مشاركة جميع الأبطال السابقين الخمسة العراق واليابان وجمهورية كوريا والسعودية وأوزبكستان، والذين يعدون إلى جانب أستراليا والأردن المنتخبات السبعة الوحيدة التي شاركت في جميع النهائيات، فيما سيسجل منتخبا قرغيزستان ولبنان ظهورهما الأول في النهائيات، ليرتفع العدد الإجمالي للمنتخبات التي شاركت في تاريخ البطولة إلى 27 منتخبا.

ويحتضن استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة المباراة الافتتاحية اليوم الثلاثاء، حيث يلتقي منتخبا فيتنام والأردن ضمن المجموعة الأولى، كما يبدأ المنتخب السعودي، بطل نسخة 2022، سعيه نحو لقبه الثاني على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بمواجهة منتخب قرغيزستان.

وتنطلق منافسات المجموعة الثانية يوم غدٍ الاربعاء بمواجهة تجمع اليابان حامل اللقب مع منتخب سوريا، قبل أن يبدأ المنتخب القطري مشواره بمواجهة الإمارات، حيث يشارك المنتخبان في النهائيات للمرة السادسة.

كذك تنطلق مباريات المجموعة الثالثة يوم غدٍ أيضاً، عندما يلتقي منتخبا جمهورية كوريا وإيران، وتليها مواجهة منتخب أوزبكستان مع لبنان. فيما تختتم منافسات الجولة الأولى بإقامة مباراتين ضمن المجموعة الرابعة بعد غدٍ الخميس ، حيث يلتقي في الأولى منتخب أستراليا مع منتخب تايلاند، بينما يلعب في المباراة الثانية منتخب العراق مع الصين.