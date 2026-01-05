الصفحة الرياضية

تُختتم اليوم الاثنين منافسات الجولة العاشرة من دوري نجوم العراق بإقامة خمس مواجهات مهمة، أبرزها لقاء الزوراء مع الغراف، إذ يطمح الزوراء إلى دخول المربع الذهبي بعدما رفع رصيده إلى 17 نقطة بفوزه الأخير على الكهرباء، فيما يسعى الغراف إلى إيقاف نزيف النتائج السلبية والعودة لطريق الانتصارات بعد ست جولات من دون فوز، إذ يمتلك 12 نقطة.

كذلك يحل ديالى ضيفاً على نفط ميسان بحثاً عن فوز جديد يعزز حضوره بين فرق المقدمة، بعد أن واصل عروضه القوية ورفع رصيده إلى 19 نقطة بقيادة مدربه يامن الزلفاني. فيما تشهد بقية مباريات اليوم مواجهات الميناء مع الكهرباء، والكرمة أمام النجف، فيما يستضيف نوروز فريق النفط، في جولة تُعد حاسمة في صراع الترتيب والمنافسة.

 

دوري نجوم العراق: خمس مواجهات لختام الجولة العاشرة هذا اليوم
