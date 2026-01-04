دوري نجوم العراق: خمس مواجهات ساخنة في الجولة العاشرة هذا اليوم

تنطلق، اليوم الأحد، مباريات الجولة العاشرة من منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم، بإقامة خمس مواجهات على ملاعب العاصمة والمحافظات، حيث يستضيف فريق القاسم نظيره الطلبة في تمام الساعة الرابعة عصراً، وفي التوقيت ذاته يواجه المتصدر فريق أربيل ضيفه القوة الجوية في مباراة مرتقبة، كما يخوض فريق الكرخ مواجهة مهمة أمام ضيفه الموصل عند الساعة نفسها.

وفي ختام مواجهات اليوم، يستقبل فريق الشرطة نظيره زاخو عند الساعة السادسة والنصف مساءً، فيما يلتقي دهوك مع ضيفه أمانة بغداد في التوقيت ذاته.