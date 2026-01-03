الصفحة الرياضية

ضمن منافسات محترفي كرة الصالات، إقامة سبع مباريات هذا اليوم


 

تجري اليوم السبت، منافسات الجولة (12) من دوري المحترفين العراقي لكرة الصالات للموسم الحالي (2025-2026) ،بإقامة (7) مباريات، في عدد من المحافظات، حيث يلتقي فريق أمانة بغداد مع المصافي في الساعة الرابعة عصراً على قاعة الشباب، فيما تشهد قاعة نفط البصرة لقاء نفط البصرة مع الشرقية .

ويلعب فريق نفط الوسط مع ديالى في الساعة الثالثة عصراً على قاعة التضامن، بينما يخوض فريق آليات الشرطة مواجهته مع الجيش في الساعة الثانية ظهراً على قاعة الشباب .

ويلتقي دجلة الجامعة مع الشباب البصري في الساعة الثانية ظهراً على قاعة دجلة الجامعة، فيما تستضيف قاعة الشرطة لقاء أصحاب الأرض مع الدفاع الجوي في الساعة الرابعة عصراً، فيما تختتم الجولة بلقاء يجمع فريق الجنوب مع غاز الشمال على قاعة بلدية البصرة .

