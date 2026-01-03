 منتخب اليد يواجه نظيره الإماراتي في البطولة الودية بمسقط

يخوض منتخبنا الوطني لكرة اليد في الساعة الخامسة من مساء اليوم السبت أولى مبارياته في البطولة الودية المقامة في سلطنة عُمان أمام المنتخب الاماراتي استعداداً للبطولة الآسيوية الثانية والعشرين والمقرر إقامتها في الكويت منتصف هذا الشهر، حيث ذكر بيان لاتحاد كرة اليد العراقي، أن" مشاركة منتخبنا الوطني في هذه البطولة تأتي في إطار استعداداته للبطولة الآسيوية الثانية والعشرين والمقرر إقامتها في الكويت منتصف هذا شهر كانون أول الحالي".

وكانت بعثة منتخبنا الوطني لكرة اليد قد وصلت الى العاصمة العمانية مسقط مساء أول أمس الخميس.