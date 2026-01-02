المنتخب الأولمبي يبدأ تدريباته إستعدادا لكأس آسيا

يباشر منتخبنا الأولمبي لكرة القدم، اليوم الجمعة، تدريباته ضمن استعداداته الأخيرة لنهائيات كأس آسيا المقررة في السعودية خلال هذا الشهر، فقد ذكر بيان لاتحاد كرة القدم، أن"تدريبات المنتخب ستُقام اليوم في ملعب نادي أمانة بغداد استعداداً لنهائيات آسيا التي تنطلق للمدة من ( 6 ولغاية 24 ) من الشهر الجاري في السعودية".

كذلك أضاف البيان أن "الجهاز الفني للمنتخبي الاولمبي بقيادة المدرب عماد محمد، قرر السماح لوسائل الإعلام، بتغطية الحدث لمدة ربع ساعة، على أن يواصل المنتخب بعدها تدريباته المكثفة".

وسيلعب منتخبنا الأولمبي العراقي في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات أستراليا وتايلاند والصين، إذ سيستهل مشواره بلقاء الصين يوم 8 من شهر كانون الثاني الجاري، ويلاقي تايلند في 11 منه، قبل أن يلتقي أستراليا في 14 من الشهر ذاته.