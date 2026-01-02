دوري محترفي الصالات: انطلاق منافسات الجولة (12) هذا اليوم

تنطلق اليوم الجمعة منافسات الجولة (12) من دوري المحترفين العراقي لكرة الصالات للموسم الحالي (2025-2026) ،بإقامة مباراة واحدة تقام في محافظة البصرة، إذ تجمع المباراة فريق بلدية البصرة ونظيره الكهرباء في الساعة الثانية ظهراً على قاعة بلدية البصرة، وتستكمل يوم غدٍ السبت بقية منافسات الجولة بإقامة (7) مباريات، إذ يلتقي فريق أمانة بغداد مع المصافي في الساعة الرابعة عصراً على قاعة الشباب، فيما تشهد قاعة نفط البصرة لقاء نفط البصرة مع الشرقية .

كذلك يلعب فريق نفط الوسط مع ديالى في الساعة الثالثة عصراً على قاعة التضامن، بينما يخوض فريق آليات الشرطة مواجهته مع الجيش في الساعة الثانية ظهراً على قاعة الشباب .

ويلتقي دجلة الجامعة مع الشباب البصري في الساعة الثانية ظهراً على قاعة دجلة الجامعة، فيما تستضيف قاعة الشرطة لقاء أصحاب الأرض مع الدفاع الجوي في الساعة الرابعة عصراً. فيما تختتم الجولة بلقاء يجمع فريق الجنوب مع غاز الشمال على قاعة بلدية البصرة .