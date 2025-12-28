دوري نجوم العراق: الزوراء بمواجهة الميناء في ختام الجولة الثامنة هذا اليوم

تختتم مباريات الجولة الثامنة لدوري نجوم العراق، اليوم الأحد، بمواجهة تجمع بين صاحب الأرض والجمهور فريق الزوراء، وضيفه الميناء في تمام الساعة السادسة مساءً، حيث يستعد فريق الزوراء لهذا اللقاء بروح معنوية عالية ورغبة واضحة بمواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية، بحثاً عن تحقيق فوزه الرابع على التوالي، بعدما نجح في تجاوز أندية القاسم والموصل ونوروز في الجولات الماضية .

كذلك تُعد مباراة اليوم فرصة مثالية للنوارس لتعويض التعثر الآسيوي عقب الخسارة أمام النصر السعودي، ومحاولة استثمار زخم الدوري المحلي للعودة بقوة إلى دائرة المنافسة على اللقب، مستنداً إلى دعم جماهيره وأفضلية الأرض، إضافة إلى العناصر القادرة على صنع الفارق داخل المستطيل الأخضر.

بالمقابل، فريق الميناء مستعد للمواجهة بحماس كبير لتعويض خسارته في الجولة السابعة أمام الكرمة، إذ يتطلع إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه وتُقربه من المراكز المتقدمة، في مباراة يُتوقع أن تشهد صراعاً مفتوحاً حتى الدقائق الأخيرة.