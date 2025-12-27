لقاء ودّي يجمع منتخبنا لكرة اليد بنظيره القطري اليوم في الدوحة

يُجري منتخبنا الوطني لكرة اليد في الساعة الرابعة من عصر اليوم السبت اولى مبارياته الودية أمام المنتخب القطري وذلك ضمن معسكره التدريبي الحالي في قطر استعداداً للبطولة الآسيوية الثانية والعشرين والمقررة إقامتها في الكويت مطلع العام المقبل، إذ ذكر بيان لاتحاد كرة اليد، أن" هذا المعسكر يأتي ضمن الاستعدادات للمشاركة في منافسات البطولة الآسيوية الـ22 المؤهلة إلى كأس العالم 2027".

وكان منتخبنا الوطني لكرة اليد قد وصل الى الدوحة يوم أمس الجمعة للدخول في معسكرٍ تدريبيٍ يستمر لمدة أسبوع تتخلله مباراتين وديتين ضد المنتخب القطري الأول الذي يستعد بدوره لنفس البطولة القارية المهمة.

ويُذكر أن المنتخب الوطني كان قد أجرى مؤخراً معسكراً تدريبياً داخلياً في محافظة النجف الأشرف مطلع هذا الشهر.