دوري نجوم العراق: لقاء حماسي بين الطلبة والشرطة ضمن منافسات الجولة الثامنة

يشهد ملعب المدينة الدولي في الساعة السادسة من مساء، اليوم الجمعة، القمة المنتظرة التي تجمع فريق الطلبة بنظيره الشرطة لحساب الجولة الثامنة من منافسات دوري نجوم العراق للموسم الحالي (2025-2026)، إذ يُتوقع أن تتسم المباراة بالقوة والندية نظراً لمكانة الفريقين في دوري النجوم ، ولما يضمانه من لاعبين متميزين بالرغم من عدم تقديمهم المستوى المتوقع حتى الآن، حيث يحتل فريق الشرطة المركز الرابع في سلم الترتيب العام برصيد (15) نقطة ولديه مباراة مؤجلة أمام الزوراء ،فيما يأتي فريق الطلبة بالمركز الثاني عشر برصيد (11) نقطة .



