دوري المحترفين لكرة الصالات: انطلاق مباريات الجولة الـ10 هذا اليوم

تبدأ اليوم الخميس منافسات الجولة العاشرة من المرحلة الأولى لدوري المحترفين لكرة الصالات، بإقامة مباراة واحدة تجمع نفط الوسط مع الشباب البصري في قاعة التضامن، إذ تستمر الجولة يوم غدٍ الجمعة، حيث يحل المتصدر الشرطة ضيفاً على الكهرباء متذيل الترتيب في مباراة يُتوقع أن تشهد غزارة تهديفية. كما يستضيف المصافي، صاحب المركز الثاني، فريق غاز الجنوب في قاعة الشباب.

كذلك تتخلل الجولة أيضاً مواجهات الجيش مع الشرقية، وبلدية البصرة مع نفط البصرة، وأمانة بغداد أمام ديالى، والجنوب مع الدفاع الجوي، ودجلة الجامعة مع آليات الشرطة.