الصفحة الرياضية

الفيفا: المنتخب العراقي لديه فرصة للتأهل إلى نهائيات كأس العالم


أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، اليوم الأربعاء، ( 24 كانون الأول 2025 )، أن المنتخب العراقي لا يزال يمتلك فرصة قائمة للتأهل إلى نهائيات كأس العالم المقبلة.

وقال إنفانتينو في تصريح صحفي إن "العراق لا يزال يمتلك فرصة للتأهل إلى كأس العالم، وفي حال تأهله سيصل عدد الدول الناطقة بالعربية المشاركة في البطولة إلى ثماني دول".

وأضاف أن "هذا التأهل يعني أن كأس العالم المقبلة في أمريكا الشمالية ستتحدث اللغة العربية، حيث ستكون العربية هي اللغة الأكثر استخداماً، أو على الأقل واحدة من أكثر اللغات انتشاراً خلال المنافسات".

وأعرب رئيس الاتحاد الدولي عن تطلعه لهذا المشهد قائلاً: "أتطلع إلى ذلك كثيراً، لأن العرب يضيفون شغفاً لا يضاهى لكرة القدم".

ومن المقرر أن يواجه المنتخب العراقي الفائز من مباراة بوليفيا وسورينام في الملحق العالمي الحاسم، التي ستقام في المكسيك عند الساعة السادسة صباحا من اليوم الأول من شهر أبريل/ نيسان المقبل.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الفيفا: المنتخب العراقي لديه فرصة للتأهل إلى نهائيات كأس العالم
تشكيلة فريق الزوراء في مواجهة النصر السعودي
أرنولد: الوصول بالعراق إلى المونديال هدفي في الحياة وبغداد مدينة آمنة جداً
الفيفا يختار مباراة المنتخب العراقي أمام نظيره الاماراتي بقائمة أفضل 10 مباريات لعام 2025
ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2، فريق الزوراء يلتقي النصر السعودي في مواجهة حاسمة هذا اليوم
اتحاد الكرة: معسكر تدريبي عالي المستوى استعدادا لموقعة الحسم امام بوليفيا او سورينام
دوري نجوم العراق: الجوية يواجه النفط في أبرز مباريات اليوم
الفيفا يعلن تصنيفه الجديد: العراق يحافظ على موقعه عالمياً وآسيوياً
دوري نجوم العراق: منافسات الجولة الثامنة تبدأ اليوم بأربع مواجهات
بمسمى "دوري الأمم".. الاتحاد الآسيوي يعلن عزمه إطلاق بطولة جديدة للمنتخبات
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك