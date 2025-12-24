الفيفا: المنتخب العراقي لديه فرصة للتأهل إلى نهائيات كأس العالم

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، اليوم الأربعاء، ( 24 كانون الأول 2025 )، أن المنتخب العراقي لا يزال يمتلك فرصة قائمة للتأهل إلى نهائيات كأس العالم المقبلة.

وقال إنفانتينو في تصريح صحفي إن "العراق لا يزال يمتلك فرصة للتأهل إلى كأس العالم، وفي حال تأهله سيصل عدد الدول الناطقة بالعربية المشاركة في البطولة إلى ثماني دول".

وأضاف أن "هذا التأهل يعني أن كأس العالم المقبلة في أمريكا الشمالية ستتحدث اللغة العربية، حيث ستكون العربية هي اللغة الأكثر استخداماً، أو على الأقل واحدة من أكثر اللغات انتشاراً خلال المنافسات".

وأعرب رئيس الاتحاد الدولي عن تطلعه لهذا المشهد قائلاً: "أتطلع إلى ذلك كثيراً، لأن العرب يضيفون شغفاً لا يضاهى لكرة القدم".

ومن المقرر أن يواجه المنتخب العراقي الفائز من مباراة بوليفيا وسورينام في الملحق العالمي الحاسم، التي ستقام في المكسيك عند الساعة السادسة صباحا من اليوم الأول من شهر أبريل/ نيسان المقبل.