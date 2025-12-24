الصفحة الرياضية

تشكيلة فريق الزوراء في مواجهة النصر السعودي


نشرت تشكيلة فريق الزوراء الرسمية لمواجهة النصر السعودي مساء اليوم.

وجاءت هذه المباراة ضمن دوري أبطال آسيا 2، حيث يسعى الزوراء الى ضمان بطاقة التأهل رسمياً إلى الدور المقبل، مع تثبيت موقعه في المركز الثاني للمجموعة من دون الدخول في حسابات معقّدة.

ونشرت إدارة نادي النصر، التشكيلة الرسمية للفريق في مواجهة نادي الزوراء، حيث تضمنت مشاركة كريستيانو رونالدو في المباراة المقرر ان تبدأ في الساعة السابعة بتوقيت بغداد.

