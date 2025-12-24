ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2، فريق الزوراء يلتقي النصر السعودي في مواجهة حاسمة هذا اليوم

يحلّ فريق الزوراء ضيفاً على نظيره النصر السعودي في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2، حيث تمثل هذه المباراة أهمية كبيرة لممثل الكرة العراقية، إذ إن تحقيق التعادل أو الفوز سيضمن للزوراء بطاقة التأهل رسمياً إلى الدور المقبل، مع تثبيت موقعه في المركز الثاني للمجموعة من دون الدخول في حسابات معقّدة.

فيما أوكل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إدارة اللقاء إلى طاقم تحكيم صيني بقيادة الحكم الدولي فو مينغ، ويعاونه كل من كاو يي وماو جي، فيما سيكون جين جينغواين حكماً رابعاً، ويتولى البحريني خالد العلان مهمة مقيّم الحكام.