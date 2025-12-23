الصفحة الرياضية

اتحاد الكرة: معسكر تدريبي عالي المستوى استعدادا لموقعة الحسم امام بوليفيا او سورينام


أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، ( 23 كانون الأول 2025 )، عزمه توفير معسكر تدريبي عال المستوى للمنتخب الوطني خلال العام المقبل، استعدادًا للمباراة الحاسمة أمام منتخب بوليفيا أو سورينام، ضمن آخر مباراة في الملحق، التي سيقود الفوز بها إلى التأهل إلى المكسيك، في سيناريو يشابه وصول العراق إلى مونديال الدولة نفسها عام 1986.

وقال النائب الأول لرئيس الاتحاد، علي جبار،، إن "اتحاد الكرة لن يبخل على المدرب بأي طلب من شأنه تجهيز المنتخب للموقعة الختامية، وبالتالي نحن نحتاج إلى مباريات تجريبية أمام منتخبات تمتلك أسلوب أداء قريبًا من بوليفيا وسورينام، إضافة إلى معسكر في أجواء مشابهة لتلك التي ستقام فيها المباراة الحاسمة".

وأشاد جبار بجهود الجهاز الفني في تطوير أداء المنتخب، مبينًا أنّ "المنتخب، رغم الخروج من الدور الثاني في البطولة العربية، قدّم أداء كبيرًا في جميع مبارياته، وشخصية المنتخب الحالية مختلفة عمّا كنا نقدمه في عهد المدرب خيسوس كاساس، سواء على مستوى التنظيم داخل الملعب أو التعامل مع مجريات المباريات".

وتعكس هذه التحضيرات سعي الاتحاد العراقي لكرة القدم إلى تهيئة أفضل ظروف ممكنة للمنتخب الوطني قبل خوض الملحق الحاسم المؤهل إلى كأس العالم 2026، وسط آمال بتكرار إنجاز التأهل إلى المونديال كما حدث في المكسيك عام 1986.

