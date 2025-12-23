الصفحة الرياضية

دوري نجوم العراق: الجوية يواجه النفط في أبرز مباريات اليوم


تستمراليوم الثلاثاء منافسات الجولة الثامنة مـن دوري نجوم العراق بإقامة ثلاث مباريات تحمل في طياتها صراعاً متبايناً بين فرق تسعى للهروب من قاع الترتيب وأخرى تطمح لتعزيز حضورها في المناطق الدافئة ومطاردة الصدارة،إذ تتجه الأنظار إلى اللقاء المرتقب الذي يجمع القوة الجوية صاحب المركز الثاني برصيد(16)نقطة مع متحديه النفط صاحب المركز الثاني عشر برصيد تسع نقاط.

وفي المباراة الثانية التي يحتضنها ملعب الزوراء في العاصمة بغداد، يستضيف فريق الكهرباء، القابع في المركز التاسع عشر برصيد نقطتين، ضيفه القاسم صاحب المركز العشرين والأخير بنقطة واحدة، في لقاء يُعد صراع قاع بامتياز.

أما في المباراة الثالثة، فيلتقي فيها دهـوك صاحب المركز السادس عشر برصيد خمس نقاط فـي ملعبه مع ضيفه النجف الذي يحتل المركز الخامس عشر برصيد ست نقاط، في مواجهة متقاربة على صعيد الترتيب والنقاط.

وكانت منافسات الجولة الثامنة قد انطلقت يوم أمس الاثنين إذ اقتنص فريق الكرخ ثلاث نقاط ثمينة إثر تغلبه على ضيفه الغراف بهدف نظيف، بينما حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مواجهة الموصل ونفط ميسان، وتغلب فريق أمانة بغداد على نوروز بهدف دون رد، فيما تعادل فريق أربيل المتصدر مع ديالى بهدف لكل منهما.

