الفيفا يعلن تصنيفه الجديد: العراق يحافظ على موقعه عالمياً وآسيوياً

حافظ المنتخب العراقي لكرة القدم على مركزه في التصنيف الدولي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قبل قليل، ليستقر في المركز 58 عالميًا.

وجاء المنتخب الوطني في المركز السابع آسيويًا والسادس عربيًا، برصيد 1436.94 نقطة، بعدما كسب 8 نقاط فقط من مشاركته في بطولة كأس العرب 2025.

ويواصل "أسود الرافدين" سعيهم لتحسين تصنيفهم الدولي خلال الاستحقاقات المقبلة، ولا سيما المحلق العالمي المؤهل الى كأس العالم 2026 والبطولات القادمة.