دوري نجوم العراق: منافسات الجولة الثامنة تبدأ اليوم بأربع مواجهات

تبدأ اليوم الاثنين منافسات الجولة الثامنة من دوري نجوم العراق بكرة القدم، بإقامة أربع مواجهات، تحمل الكثير من الإثارة والندية بين الفرق المتنافسة، حيث يفتتح فريق الكرخ مباريات اليوم بمواجهة نظيره الغراف في تمام الساعة الرابعة عصراً على ملعب الساحر أحمد راضي، في لقاء يسعى من خلاله الطرفان إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعهما في جدول الترتيب.

وفي ذات الوقت، يخوض فريق الموصل اختباراً مهماً عندما يستضيف نفط ميسان على ملعب نادي دهوك، في مباراة يتطلع فيها أصحاب الأرض لاستثمار عاملي الأرض والجمهور، فيما يأمل الضيوف بالعودة بنتيجة ثمينة.

فيما تتجه الأنظار الساعة السادسة والنصف مساءً، إلى ملعب ديالى حيث يحل المتصدر أربيل ضيفاً على فريق ديالى، في مواجهة يسعى فيها أربيل إلى مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية، بينما يطمح ديالى إلى إيقاف زحف الصدارة وتحقيق مفاجأة مدوية.

وفي الوقت ذاته، يستقبل فريق نوروز ضيفه أمانة بغداد على ملعبه، في لقاء لا يقل أهمية، إذ يتطلع كلا الفريقين إلى حصد النقاط الثلاث وتحسين موقعهما في سلم الترتيب.