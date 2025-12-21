الصفحة الرياضية

بمسمى "دوري الأمم".. الاتحاد الآسيوي يعلن عزمه إطلاق بطولة جديدة للمنتخبات


أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي، اليوم الأحد، عن عزمه إطلاق بطولة جديدة لمنتخبات القارة الصفراء تحمل مسمى "دوري أمم آسيوي".

وقال الاتحاد الآسيوي إن هذه البطولة المقترحة تهدف إلى "ضمان إقامة مباريات دولية منتظمة وذات قيمة خلال أيام التوقف الدولي، وتعزيز التوازن التنافسي من خلال مواجهات قائمة على المستويات، وتحسين كفاءة التكاليف عبر تنسيق مركزي، إلى جانب توفير مسارات تقدم أوضح للمنتخبات الوطنية".

وقال الأمين العام في الاتحاد الآسيوي، داتوك سري ويندسور جون، تعقيباً على ذلك: "يمثل دوري الأمم الآسيوي خطوةً مهمةً إلى الأمام ضمن التزامنا المستمر بدعم تطوير الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 47 اتحاداً، ومن خلال تقديم منصة تنافسية منظمة خلال نوافذ المباريات الدولية، مع قدر أكبر من الاستقرار في الروزنامة وحوافز رياضية واضحة، نهدف إلى ضمان وصول منتظم إلى مباريات عالية الجودة، مع معالجة التحديات اللوجستية والمتعلقة بالتكاليف التي تواجهها المنتخبات الوطنية".

وتابع: "إلى جانب الفوائد الرياضية، شهدنا أيضاً اهتماماً قوياً وطلباً متزايداً من شركائنا التجاريين على بطولة بنظام دوري الأمم، ما يعكس جاذبيتها لدى الجماهير ووسائل الإعلام وأصحاب المصلحة على حد سواء، وقدرتها على تقديم منتج كروي دولي أكثر تشويقاً وقابلية للتسويق".

وأشار الاتحاد الآسيوي إلى أن اللجان المختصة في الاتحاد ستقوم بمناقشة نظام البطولة والجدول الزمني وآلية التطبيق بالتشاور مع الأطراف المختلفة، على أن يتم الإعلان عن ذلك في وقت لاحق.

وكان الاتحاد الإفريقي (كاف) قد أعلن مؤخراً عن إقامة بطولة دوري الأمم خلال المرحلة المقبلة، فيما انطلقت هذه البطولة في القارة الأوروبية منذ عام 2018.

