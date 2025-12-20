دوري الكرة الممتاز: انطلاق منافسات الجولة الثانية عشرة هذا اليوم

تنطلق اليوم السبت منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم، بإقامة مباراتين، يلتقي في الأولى غاز الشمال ضيفه الكاظمية، بينما سيكون ملعب أمانة بغداد مسرحاً للقاء الحدود وفريق عفك، فيما تستكمل منافسات الجولة يوم غدٍ الأحد حينما تقام سبع مباريات، أبرزها مواجهة المتصدر الجولان أمام البحري، بدوره يسعى فريق كربلاء إلى مواصلة نجاحاته عندما يستضيف متحديه المصافي.

بالمقابل، يتطلع مصافي الجنوب لتحقيق الفوز عندما يواجه البيشمركة، بغية البقاء ضمن دائرة المنافسة على البطاقات المؤهلة إلى دوري النجوم، بينما يعول فريق الناصرية على ارتفاع الروح المعنوية، عندما يقابل ميسان. أمّا بقية المباريات سيلعب فريق الحسين أمام الجيش، والفهد مع الاتصالات، ونفط البصرة مع الحشد الشعبي.