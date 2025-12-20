الدوري الممتاز لكرة الطائرة: إنطلاق منافسات الجولة الخامسة يوم غد

تبدأ يوم غدٍ الأحد منافسات الجولة الخامسة من الدوري العراقي الممتاز لكرة الطائرة بإقامة خمس مباريات في ملاعب الصناعة والأرمني، حيث يلتقي في المواجهة الأولى فريق المقدادية بنظيره أربيل في الساعة الواحدة ظهراً على قاعة نادي الصناعة، فيما يلعب غاز الجنوب مع مصافي الشمال في الساعة الثالثة عصراً على نفس القاعة، بينما يواجه فريق حديثة نظيره الأهوار في الساعة الخامسة مساءٍ على قاعة نادي الصناعة أيضاً.

كذلك تستضيف قاعة النادي الأرمني مباراة فريق نينوى مع مصافي الوسط في الساعة الرابعة عصراً، فيما يلعب فريق الدغارة مع نظيره البيشمركة في الساعة السادسة مساءً على نفس القاعة.