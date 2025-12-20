الصفحة الرياضية

البطل العراقي حسين محمد يحرز الميدالية الذهبية في بطولة العالم بالباغوت


 

حصد اللاعب العراقي حسين محمد حسن المركز الأول في بطولة العالم لرياضة الباغوت، التي أُقيمت في تركيا، بعد أداءٍ قوي ومسيرةٍ تنافسية أكدت حضوره بطلاً بين أبطال العالم، رذ ذكر بيان لنادي النفط ، إن" لاعب منتخبنا الوطني ونادي النفط حسين محمد حسن أحرز المركز الأول في بطولة العالم لرياضة الباغوت، التي أُقيمت في تركيا".

كذلك أوضح أن "هذا التتويج لم يكن مجرّد ميدالية، بل رسالة فخر بأن الرياضة العراقية ما زالت قادرة على الوقوف بثبات أمام العالم، وصناعة أبطال يرفعون الراية في كل محفل دولي".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
البطل العراقي حسين محمد يحرز الميدالية الذهبية في بطولة العالم بالباغوت
منتخبنا الوطني لكرة الصالات يقابل نظيره اللبناني ودياً هذا اليوم
الدوري الممتاز لكرة القدم: انطلاق منافسات الجولة الثانية عشرة يوم غدًا
رسمياً.. إلغاء مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب
بسبب غرق الملعب بالأمطار.. إيقاف مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب
عودة دوري نجوم العراق بعد التوقف.. الجولة الثامنة تنطلق الاثنين بـ4 مواجهات
قائمة المنع تتوسع.. تحديث جديد لجماهير المنتخبات المحرومة من حضور كأس العالم
نهائي كأس الخليج العربي: المنتخب الأولمبي في مواجهة السعودية هذا اليوم
بطولة نخبة الطائرة: ختام التجمع الأول لدور الثمانية هذا اليوم
البصرة تحتضن بطولة كأس الخليج للمنتخبات الأولمبية 2026
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك