البطل العراقي حسين محمد يحرز الميدالية الذهبية في بطولة العالم بالباغوت

حصد اللاعب العراقي حسين محمد حسن المركز الأول في بطولة العالم لرياضة الباغوت، التي أُقيمت في تركيا، بعد أداءٍ قوي ومسيرةٍ تنافسية أكدت حضوره بطلاً بين أبطال العالم، رذ ذكر بيان لنادي النفط ، إن" لاعب منتخبنا الوطني ونادي النفط حسين محمد حسن أحرز المركز الأول في بطولة العالم لرياضة الباغوت، التي أُقيمت في تركيا".

كذلك أوضح أن "هذا التتويج لم يكن مجرّد ميدالية، بل رسالة فخر بأن الرياضة العراقية ما زالت قادرة على الوقوف بثبات أمام العالم، وصناعة أبطال يرفعون الراية في كل محفل دولي".