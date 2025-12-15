بطولة نخبة الطائرة: ختام التجمع الأول لدور الثمانية هذا اليوم

تنطلق اليوم الاثنين في محافظة السليمانية، منافسات الجولة الرابعة والأخيرة من التجمع الأول لدور الثمانية في بطولة نخبة الكرة الطائرة، بإقامة خمس مباريات على قاعتي السليمانية والبيشمركة، فيما يسعى فريق مصافي الشمال، بطل الدوري والكأس، إلى مواصلة انتصاراته عندما يواجه المقدادية، فيما يطمح غاز الجنوب، وصيف النسخة الماضية، لتعزيز نتائجه الإيجابية أمام حديثة. كما تشهد الجولة مواجهات تجمع البيشمركة مع مصافي الوسط، ونينوى مع الأهوار، وتُختتم بلقاء الدغارة وأربيل.



