البصرة تحتضن بطولة كأس الخليج للمنتخبات الأولمبية 2026

أعلن محافظ البصرة أسعد العيداني، اليوم الأحد ( 14 كانون الأول 2025 )، عن تصويت الجهات المعنية بالموافقة على إقامة بطولة كأس الخليج للمنتخبات الأولمبية في محافظة البصرة، وذلك في نهاية عام 2026.

وقال العيداني في بيان إن "القرار جاء بعد اتفاق جرى التوصل إليه ليلة أمس مع الشيخ حمد بن خليفة"، مشيراً إلى أن "ما تم الاتفاق عليه تحقق رسمياً اليوم من خلال التصويت والموافقة النهائية".

وأضاف أن "استضافة بطولة كأس الخليج تُعد إنجازاً رياضياً جديداً لمحافظة البصرة، وتعكس ثقة الاتحادات الرياضية الخليجية بقدرة المحافظة على تنظيم البطولات الكبرى، في ظل ما تمتلكه من بنى تحتية رياضية وملاعب حديثة ومتطورة".

وأكد محافظ البصرة أن "الحكومة المحلية ستباشر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنجاح البطولة، وبما يليق باسم العراق ومحافظة البصرة أمام الأشقاء في دول الخليج".