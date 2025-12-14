الصفحة الرياضية

حكام دوري النجوم يوقفون تحكيم المباريات المقبلة احتجاجاً على تأخر مستحقاتهم


أعلن حكام دوري نجوم العراق لكرة القدم، اليوم الأحد، ( 14 كانون الأول 2025 )، عن تعليق تحكيم مباريات الجولة القادمة وجميع الفعاليات الكروية الأخرى، احتجاجاً على عدم صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة التي تجاوزت ستة أشهر.

وأكد الحكام وعددهم 37 في رسالة موجهة إلى رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم والمكتب التنفيذي أن هذا القرار يأتي "لأقصى طاقة من التحمل" بعد مرور أكثر من ستة أشهر على المطالبة بالأجور دون استجابة حقيقية من الاتحاد لمعالجة الملف.

 

