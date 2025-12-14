أولمبي العراق يعبر قطر ويتأهل إلى نهائي كأس الخليج

تأهل المنتخب الأولمبي العراقي، إلى نهائي كأس الخليج العربي بعد تغلبه على قطر بركلات الترجيح (6-5).

وانتهى وقت المباراة الأصلي بين العراق وقطر بهدف لكل منهما لحساب الدور نصف نهائي كأس الخليج تحت 23 عاماً.

وجاء هدف منتخبنا الأولمبي الأول في مرمى المنتخب القطري عن طريق اللاعب اموري فيصل من ركلة جزاء في الدقيقة (10) من المباراة، فيما سجل المنتخب القطري هدف التعادل عبر لاعبه رشيد العبد الله في الدقيقة (83) من المباراة.

وبهذه النتيجة ضمن منتخبنا الأولمبي تأهله الى نهائي بطولة الخليج تحت (23) عاماً ليواجه نظيره السعودي الذي تغلب على المنتخب الاماراتي بهدفين دون رد.