بطولة نخبة الطائرة تواصل منافساتها اليوم بإقامة خمس مواجهات

تحتضن ملاعب محافظة السليمانية، اليوم الأحد، منافسات الكرة الطائرة، مع استمرار مباريات الجولة الثالثة من التجمع الأول لدور الثمانية في بطولة النخبة، حيث تُقام خمس مواجهات موزعة بين قاعتي السليمانية والبيشمركة، حيث تنطلق مباريات الجولة بلقاء يجمع فريق غاز الجنوب، وصيف النسخة الماضية، بنظيره المقدادية، بينما يستأنف مصافي الشمال، بطل الدوري والكأس، حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة فريق الدغارة، وتستكمل مباريات اليوم بمواجهة تجمع البيشمركة، صاحب الأرض والجمهور، مع فريق الأهوار، يتبعها لقاء مصافي الوسط أمام أربيل، فيما تختتم الجولة بمباراة تجمع نينوى وحديثة.



