دوري الكرة الممتاز:  افتتاح الجولة الـ(11) هذا اليوم

تحتضن ملاعب بغداد والبصرة وكركوك، اليوم الأحد، منافسات الجولة الـ(11) من دوري الكرة الممتاز بإقامة ست مباريات، إذ يواجه المتصدر فريق الجولان خصمه الجيش في لقاء يسعى من خلاله لتعزيز صدارته والابتعاد عن ملاحقيه، ويتطلع مصافي الجنوب إلى مواصلة نتائجه الإيجابية عندما يلاقي ميسان.

فيما تتضمن بقية مباريات الجولة مواجهات تجمع غاز الشمال مع الفهد، والاتصالات مع نفط البصرة، كما يحل الناصرية ضيفاً على المصافي، ويستضيف ملعب أمانة بغداد لقاء الحشد والرمادي.