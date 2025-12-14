كأس الخليج: منتخبنا الأولمبي يواجه قطر في نصف النهائي هذا اليوم

يقابل منتخبنا الأولمبي لكرة القدم، في تمام الساعة الثالثة من عصر اليوم الأحد، نظيره القطري في مواجهة الدور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج العربي تحت 23 عاماً، التي تحتضن منافساتها العاصمة القطرية الدوحة، إذ يتطلع منتخبنا الأولمبي إلى بلوغ المباراة النهائية ومواصلة مشواره الناجح في البطولة، بعد أن قدّم مستويات مميزة في دور المجموعات.

وقد نجح منتخبنا في حجز بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي بعدما تصدّر ترتيب المجموعة الثانية برصيد (6 نقاط)، جمعها من فوزين على منتخبي عُمان والإمارات، مقابل خسارة واحدة أمام منتخب اليمن.