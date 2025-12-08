الصفحة الرياضية

ارتفاع عدد ضحايا عدوان الكيان الصهيوني على غزة إلى 70,365 شهيدا و171,058 مصابا


ارتفع عدد ضحايا الشهداء في قطاع غزة، اليوم الاثنين، إلى 70,365، أغلبهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الكيان الصهيوني في السابع من أكتوبر/تشرين الاول عام 2023.

وذكرت مصادر طبية في غزة، أن عدد الإصابات ارتفع إلى 171,058، منذ بدء العدوان الصهيوني، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم".

ووصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، 5 شهداء، و11 إصابة.

وبلغت عدد الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الاول الماضي، 376 شهيدا، و981 مصابا، وجرى انتشال 626 جثمانا.

