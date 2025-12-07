العراق يحرز ذهبية آسيا للشباب في الفنون القتالية المختلطة

أحرز المنتخب الشبابي للفنون القتالية المختلطة (MMA) ذهبية بطولة آسيا للشباب والمتقدمين، المقامة حالياً في العاصمة اللبنانية بيروت وتستمر حتى العاشر من الشهر الجاري، وذلك عبر اللاعب متين بشتوان الذي قدّم أداءً مميزاً توّجه بالذهب حيث ذكر بيان للجنة الأولمبية، اليوم الأحد، أن" منتخبنا تمكن أيضاً من تحقيق أربع ميداليات برونزية، جاءت عن طريق اللاعبين: يوسف خالد، ضاري مصعب، زمان محمد، وعمار عبد السلام".

كذلك نقل البيان عن نائب رئيس الاتحاد العراقي للفنون القتالية المختلطة، حيدر العتابي قوله:" إن هذا الإنجاز يأتي ثمرة دعم اللجنة الأولمبية، مشيراً إلى أن منافسات فئة المتقدمين ستنطلق اليوم الأحد ، معرباً عن ثقته بقدرة لاعبي العراق على مواصلة حصد النتائج المشرّفة ورفع راية الوطن في هذا المحفل القاري".