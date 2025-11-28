إيران تقاطع قرعة كأس العالم 2026 في أميركا

قررت إيران مقاطعة حفل قرعة كأس العالم 2026 المقرر إجراؤه في 5 ديسمبر بالعاصمة واشنطن بعد رفض الولايات المتحدة منح تأشيرات لعدد من أعضاء وفدها، فبحسب بيان الاتحاد الإيراني لكرة القدم: "الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تم إبلاغه أن القرارات المتخذة لا علاقة لها بالرياضة، وأن أعضاء الوفد الإيراني لن يشاركوا في حفل القرعة"، ومن بين الأشخاص الذين رفضت واشنطن منحهم تأشيرات، رئيس الاتحاد الإيراني ومدرب المنتخب، إضافة إلى مسؤولين آخرين، بحسب تقارير إعلامية.

وجاءت هذه الخطوة ضمن سلسلة القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على مواطني إيران وهي إجراءات سياسية أثارت جدلا واسعا في الساحة الرياضية، وبرغم تأهل إيران رسميا إلى مونديال 2026، أعرب مسؤولون في الاتحاد عن رفضهم أن تعامل كرة القدم كأداة لتصفية خلافات سياسية.

المقاطعة تُقدّم رسالة احتجاج رسمي من طهران، وتفتح ملف "تسييس الرياضة" مع اقتراب التنظيم الأكبر في عالم كرة القدم، فيما يبقى مصير مشاركة إيران في البطولة في حال خوضها في أميركا من حيث تأمين تأشيرات الدخول موضوعا حساسا، وسط توقعات بأن الملف قد يثار مرة أخرى أمام إدارة فيفا، إذ ستقام البطولة في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستستضيفها بشكل مشترك 16 مدينة في ثلاث دول في أمريكا الشمالية وهي كندا، المكسيك والولايات المتحدة.