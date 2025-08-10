الصفحة الرياضية

منتخبنا لكرة اليد: معسكر السليمانية محطة حاسمة لاختيار قائمة اللاعبين


 

أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة اليد، قتيبة أحمد، أن المعسكر التدريبي المقام حالياً في السليمانية يركّز على تعزيز اللياقة البدنية وتكثيف الجوانب التكتيكية، إضافة إلى اختبار جاهزية اللاعبين قبل اعتماد القائمة النهائية، إذ ذكر أحمد للوكالة الرسمية، إن "المعسكر يمتد لمدة ثمانية أيام، أجرينا خلاله نحو 12 وحدة تدريبية وفق خطة معدة مسبقاً، تستمر حتى نهاية شهر تشرين الثاني، في إطار الاستعداد للمشاركة في بطولة التضامن الإسلامي".

وأضاف، أن "العراق سبق أن أحرز الوسام البرونزي في النسخة الأخيرة من بطولة التضامن الإسلامي "، لافتاً إلى أن" التحضيرات الحالية تسير وفق ما تم التخطيط له، مع توفير الاتحاد جميع متطلبات نجاح المعسكر من ملاعب وسكن وتغذية".

فيما عبّر مدرب المنتخب عن شكره للجنة الأولمبية الوطنية العراقية على دعمها الكبير للاتحاد، مؤكداً أن "الظروف الاستثنائية والصعبة لن تثني الفريق عن طموحه، فالوطن أكبر من كل التحديات".

