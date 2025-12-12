الصفحة الرياضية

المنتخب الوطني يخسر أمام الأردن ويودع بطولة كأس العرب


خسر المنتخب الوطني لكرة القدم، أمام نظيره الأردني 0-1، اليوم الجمعة، ( 12 كانون الأول 2025 )، في ربع نهائي بطولة كأس العرب المقامة في قطر.

وجرت المباراة على ملعب "المدينة التعليمية" في الدوحة وكان اداء المنتخب العراقي رائعا جدا ورجولي بعد تنفيذ خطط المدرب الذي وضع المنتخب على السكة الصحيحة بالمستقبل القريب 

وبهذا فقد انتهى مشواره أسود الرافدين في البطولة ويودع كأس العرب.

في المقابل تأهل منتخب الأردن الى الدور النصف النهائي.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المنتخب الوطني يخسر أمام الأردن ويودع بطولة كأس العرب
التشكيلة الرسمية لمنتخبنا الوطني أمام الأردن
منتخبنا الوطني يواجه الأردن في تحدي التأهل لنصف نهائي كأس العرب
مؤتمر صحفي: أبرز ما قاله مدرب العراق غراهام آرنولد وسعد ناطق قبل مواجهة الأردن
كأس العرب: المنتخب العراقي يعتمد الزي الأخضر في مواجهة الأردن
اتحاد الكرة يعلن توزيع تذاكر مباراة العراق والأردن مجاناً
طاقم تحكيم نرويجي سيقود مباراة منتخبنا أمام الأردن في ربع نهائي كأس العرب
الإعلان عن تشكيلة المنتخب الأولمبي لمواجهة الإمارات
منتخبنا الأولمبي في مواجهة حاسمة أمام الإمارات هذا اليوم
أول تعليق لمدرب العراق بعد الخسارة من الجزائر
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك