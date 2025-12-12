المنتخب الوطني يخسر أمام الأردن ويودع بطولة كأس العرب

خسر المنتخب الوطني لكرة القدم، أمام نظيره الأردني 0-1، اليوم الجمعة، ( 12 كانون الأول 2025 )، في ربع نهائي بطولة كأس العرب المقامة في قطر.

وجرت المباراة على ملعب "المدينة التعليمية" في الدوحة وكان اداء المنتخب العراقي رائعا جدا ورجولي بعد تنفيذ خطط المدرب الذي وضع المنتخب على السكة الصحيحة بالمستقبل القريب

وبهذا فقد انتهى مشواره أسود الرافدين في البطولة ويودع كأس العرب.

في المقابل تأهل منتخب الأردن الى الدور النصف النهائي.